Videochiamata tra Ben Affleck e il capo ufficio di Zelensky: l'attore invitato a Kiev

L'attore e regista statunitense Ben Affleck ha avuto un colloquio in videoconferenza con Andriy Yermak, il capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I due hanno parlato a lungo di come implementare il sostegno all'Ucraina e ai suoi cittadini, spiega in una nota lo stesso ufficio del presidente Zelensky. L'incontro a distanza si è concluso con un invito ad Affleck a recarsi a Kiev in visita.

“Sono importanti -ha fatto sapere ancora nella nota l'ufficio di Zelensky - la presenza e l'appoggio di ‘personalità famose' per mantenere alta l'attenzione sul conflitto in Ucraina.