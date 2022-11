A Natale vietate tutte le luminarie nella regione di Kiev, per risparmiare corrente

Le autorità regionali di Kiev, in Ucraina, hanno annunciato giovedì il divieto di utilizzare ghirlande e luci natalizie come parte di una misura volta a risparmiare elettricità in un momento in cui l'approvvigionamento energetico del paese è compromesso dai continui attacchi russi alle infrastrutture critiche.

"L'uso di luminarie per le feste, ghirlande e decorazioni luminose è vietato sul territorio della regione di Kiev", si legge sull'account di Telegram del governo regionale della capitale ucraina. Il governatore di Kiev, Oleksei Kuleba, ha spiegato che la misura si applica alle attività commerciali, ma anche ai privati ​​e alle strutture statali.

Kuleba ha insistito sul fatto che l'intero territorio dell'Ucraina, e in particolare la regione da lui governata, sta "resistendo al nemico" che sta cercando di stabilire il "terrore energetico" con attacchi alle infrastrutture di generazione e fornitura.

"Il massimo risparmio di energia elettrica è oggi il nostro fronte civile", ha concluso Kuleba. Il provvedimento ha suscitato alcune polemiche e, secondo l'agenzia di stampa ucraina Unian, gruppi di cittadini hanno presentato petizioni contro la decisione che ritengono non aiuterà a risparmiare energia.

Dallo scorso ottobre le truppe russe hanno intensificato la loro offensiva contro le strutture energetiche ucraine, in particolare a Kiev. Le autorità ucraine hanno stimato che finora il 40% delle infrastrutture è stato danneggiato, o in alcuni casi, completamente distrutto.