Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in Rai una programmazione dedicata

Maltrattamenti, comportamenti persecutori, abusi domestici e aggressioni che, purtroppo non di rado, culminano in omicidi. Sono ancora troppe le donne vittime di violenza in Italia, numeri drammaticamente alti, che nel migliore dei casi lasciano effetti psicologici devastanti.

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, la Rai, con i suoi canali e le testate giornalistiche su radio, tv e web propone momenti di riflessione e contenuti dedicati.

Nell’arco della settimana che comprende e che segue il giorno della ricorrenza trasmissioni come “Domenica In”, “A ruota libera”, “ItaliaSì!”, “I Fatti Vostri”, “Bellama’”, “Nei tuoi panni”, “Citofonare Rai2” e “Vorrei dirti che” avranno modo di introdurre il tema.

Dal 20 al 27 novembre viene trasmesso lo spot della campagna istituzionale e dal 25 al 28 novembre la campagna istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A queste iniziative si aggiungono dal 21 al 25 novembre la trasmissione della campagna di sensibilizzazione di Actionaid e quella realizzata dalla Rai in collaborazione con Banca d’Italia sulla violenza economica.

Il 24 novembre, su Rai 1 alle 9.55, verrà trasmessa a cura di Rai Parlamento la diretta del dibattito in Senato sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Venerdì 25 novembre le trasmissioni “Uno Mattina”, “Storie italiane”, “Oggi è un altro giorno”, “La vita in diretta” e “L’Eredità” ritaglieranno degli spazi dedicati e lo stesso farà domenica 27 novembre “Uno mattina in famiglia”.

Su Rai 3 si comincia il 23 novembre con la diretta, a cura di Rai Parlamento, della discussione alla Camera dei Deputati di mozioni sul tema della violenza contro le donne.

A seguire “Geo” proporrà una riflessione su come combattere gli stereotipi di genere nell’educazione degli adolescenti.

Venerdì 25 novembre, sempre su Rai 3, “Passato e presente - La violenza contro le donne” ripercorre il tortuoso percorso dell’emancipazione femminile, poi in prima serata “La vita che verrà – Herself”, film di una fuga verso una vita libera dalle vessazioni fisiche e psicologiche.

Sabato 26 novembre “Tv talk” riprenderà il tema della violenza di genere nel corso della trasmissione e domenica 27 novembre “Timeline” approfondirà l’aspetto social e della comunicazione online.

Tutte le testate giornalistiche saranno impegnate con servizi e approfondimenti. Rainews24 dedicherà alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne due speciali, alle 9.30 e alle 15.30, la Tgr tratterà il tema con i dati del fenomeno a livello locale e insieme alle associazioni e i centri antiviolenza.

In collaborazione con Banca d’Italia, la TgR con la rubrica Buongiorno Regione a partire dalle giornate del 24 e del 25 novembre tratterà il tema della violenza economica sulle donne dando avvio a una campagna di lungo respiro, un progetto concordato con la Banca d’Italia dalla Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa e dalla Direzione Rai Sostenibilità.

Rai Premium il 25 novembre proporrà il documentario “La prima donna che - Tina Lagostena Bassi” e il film “Io ci sono”, storia dell’avvocatessa Lucia Annibali.

Rai Storia ripercorrerà l’istituzione e i modi in cui è stata celebrata la giornata in “Il giorno e la storia”, poi trasmetterà “Italiani - Tina Lagostena Bassi”, “Passato e presente - La violenza contro le donne” e sabato 26 novembre in seconda serata “Una giornata particolare - Dacia Maraini - contro la violenza sulle donne”.

Rai Gulp seleziona contenuti tarati su diverse fasce di età, dai cartoni animati “Il serpente piumato” e “Vanille”, al film “Mani rosse”, che affronta il delicato tema degli abusi domestici. Il 26 novembre in prima serata verrà trasmesso “Rocca cambia il mondo” e in seconda serata “Dilili a Parigi”.

Rai Scuola per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne manderà in onda gli Speciali Scuola “Il mio nome è donna” e “La parità di genere”.

Il portale Rai Cultura proporrà uno speciale che ripercorre, con filmati di repertorio, il cammino percorso dall’Onu in più di vent’anni, dal 17 dicembre 1999, data di istituzione di questa giornata.

Sulla piattaforma RaiPlay sarà disponibile in esclusiva il docufilm “Sisterhood”, opera prima della regista Domiziana De Fulvio, un documentario girato fra l’Italia, gli Stati Uniti e il Libano e che racconta le storie di tre squadre di basket femminile.

Saranno poi sulla piattaforma film, fiction e miniserie tra i quali “La vita promessa”, “Nome di donna”, “La ciociara”, “Mia o di nessuno”.

Nella playlist dedicata verranno messi in evidenza contributi tratti da spettacoli teatrali, servizi giornalistici, docufilm e interviste sui temi del femminicidio, dello stalking, delle violenze domestiche e di quelle in rete.

La piattaforma RaiPlay Sound esporrà in home page una striscia di contributi audio da “Che giorno è”, “Fahrenheit”, “Forrest”, “Tutta la città ne parla” e “Formato Famiglia” con testimonianze, interviste, approfondimenti.

Saranno presenti anche tre audiodocumentari: “Santa subito”, la storia di Santa Scorese, giovane attivista cattolica barese assassinata nel 1991 da uno psicopatico che la perseguitava da anni, “Con senso. Ogni giorno e ogni notte alla Clinica Mangiagalli”, che ripercorre la storia del Centro nato trent’anni fa, il primo pronto soccorso in Italia ad assistere e sostenere donne vittime di sopruso fisico e psicologico; e “Vite di Alice”, storia di una ragazza arrivata in Italia dalla Russia, intrappolata in diverse forme di violenza, fisica, psicologica, economica e sessuale.