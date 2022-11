Vittima di una rapina, muore per un malore. Aveva 64 anni

Un ristoratore di Viareggio (Lucca), Alberto Biancalana, 64 anni, è morto dopo essere stato colto da un malore in seguito ad una rapina avvenuta ieri sera, intorno alle 22.30, nel suo locale, la frazione di Torre del Lago.

Secondo quanto determinato dai carabinieri, nel ristorante che l'uomo gestiva con un socio, “Elefante marino”, intorno alle 23:40 di ieri sarebbe entrato un uomo, straniero, in forte stato di agitazione, che avrebbe minacciato i proprietari pretendendo che gli servissero alcolici e sigarette e ferendone uno a una mano con un paletto di legno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia e lo straniero è stato fermato.

Successivamente il 64enne ha accusato un malore. I sanitari del 118 hanno sottoposto il 64enne a una serie di tentativi per rianimarlo. Il ristoratore è poi stato trasferito d'urgenza all'Opa di Massa, ospedale specializzato nelle patologie cardiache, dove però è arrivato già morto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per determinare la dinamica di quanto accaduto.