Vittime della strada, Mattarella: “Sofferenza inaccettabile, rafforzare la sicurezza”

"L'elevato numero di persone che perdono la vita o che rimangono gravemente ferite sulle nostre strade costituisce una sofferenza sociale inaccettabile. Le vittime del traffico stradale sono un prezzo che la comunità non può tollerare". Ad affermarlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. "In questa giornata mi unisco nel ricordo delle vittime e dei feriti ed esprimo vicinanza ai loro familiari - aggiunge il Capo dello Stato -. Se si considerano le vite stroncate e le lesioni gravi riportate da ciclisti, pedoni, anziani, disabili, utenti vulnerabili della strada, emerge con chiarezza quanto sia prioritario rafforzare la sicurezza nella mobilità. Sono intollerabili inoltre i dati relativi alle vittime di incidenti con età inferiore ai diciotto anni".

Secondo i dati Istat-Aci, tra gennaio e giugno di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2021, sono in aumento gli incidenti stradali con lesioni a persone (+24,7%), i feriti (+25,7%) e le vittime entro il trentesimo giorno (+15,3%). I numeri sono in netto aumento in confronto al periodo pre-Covid.

Dal 1° gennaio al 30 giugno scorso, 81.437 incidenti hanno causato 1.450 morti e 108.996 feriti: in media 450 incidenti, 8 morti e 602 feriti ogni giorno. L’aumento delle vittime del 2022 si è registrato, in modo particolare, su strade extraurbane (+20%) mentre è stato più contenuto su strade urbane (+11%) e autostrade (+10%).

"Per garantire l'integrità della vita è indispensabile una attenta e condivisa azione sinergica tra istituzioni, società civile e industria. Vanno perseguiti gli obiettivi previsti dal Quadro strategico dell'Unione europea - dice ancora Mattarella -. Rendere meno pericolose le nostre strade richiede anche l'adozione di standard di sicurezza più esigenti per mezzi e infrastrutture e implica incentivare nuovi modelli di mobilità e la promozione di trasporti pubblici più diffusi ed efficienti nelle relazioni tra i territori".

"È evidente inoltre come sia di primaria importanza sviluppare al massimo la diffusione di una cultura della responsabilità di ogni conducente volta ad accrescere la consapevolezza dei rischi a cui ciascuno di noi è esposto e a cui espone la vita degli altri quando è alla guida di un veicolo" conclude il Presidente della Repubblica.