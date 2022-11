Vladimir Putin firma una legge che permette l'arruolamento di chi è condannato per un reato grave

Vladimir Putin ha firmato una legge che abolisce il divieto di arruolamento nell'esercito russo dei cittadini che hanno una condanna "non cancellata o in sospeso "per un reato considerato "grave". Lo riporta l'agenzia Interfax, precisando che il divieto permane per chi è stato condannato per abusi su minori e per alcuni altri reati.

E ha anche dichiarato che il numero dei russi mobilitati per partecipare "all'operazione speciale militare in Ucraina ha raggiunto i 318 mila per il fatto che il numero dei volontari non sta diminuendo". La dichiarazione , come riporta Rio Novosti, durante una cerimonia di deposizione dei fiori al monumento a Minin e Pozharsky a Mosca.

Ma la scelta di una campagna di reclutamento era già stata aperta ad agosto come segnalato da gulagu.net e come riportato anche dall’intelligence di Kyiv. Le campagne di reclutamento si sono svolte nelle colonie penali di numerose città russe, tra cui San Pietroburgo, Tver, Ryazan e Smolensk, Rostov, Voronezh e Lipetsk. Per esempio nella Repubblica di Adighezia, nella Russia meridionale, sarebbero 300 i detenuti ad aver accettato di unirsi alle forze russe in Ucraina. Sempre secondo gulagu.net il raduno delle reclute si sarebbe svolto in un campo di addestramento militare vicino al villaggio di Molkino, nel territorio di Krasnodar, solitamente utilizzato dal Gruppo Wagner.

Una volta in territorio di guerra, i detenuti arruolati sono identificabili da un segno di riconoscimento, che ne indica lo status. Gulagu.net ha reso noto di essere in possesso di queste informazioni in quanto è stata contattata da prigionieri che si sono visti recapitare l’offerta di arruolamento, così come dai loro parenti. Il rapporto della Ong sottolinea che, oltre alla grazia dopo 6 mesi di servizio, il contratto prevede un risarcimento alle famiglie in caso di morte durante il conflitto.

E il collegamento delle operazioni di reclutamento al gruppo Wagner, non solo è fondato, ma è stato anche ammesso dal suo “capo” l’oligarca russo Yevgeny Prigozhin che ha pubblicato un post online in cui sembra ammettere le accuse secondo cui la sua società militare privata, il Gruppo Wagner, avrebbe modificato i suoi standard e reclutato detenuti russi affetti da gravi malattie, tra cui l'Hiv e l'epatite C: ciò evidenzia un approccio che ora privilegia la quantità rispetto all'esperienza o alla qualità dei combattenti.

Lo scrive su Twitter l'intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo report quotidiano sulla situazione in Ucraina.