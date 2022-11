Wall Street accelera nel giorno del voto. L'euro torna sopra la parità con il dollaro

Wall Street accelera, dopo un avvio cauto, nel giorno delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Alle 17.50 ora italiana l'indice Dow Jones sale dell1,5%, il Nasdaq dei titoli tecnologici dell'1,44%. L'S&P 500 segna +1,20%.

Nell'ultimo mese il Dow Jones è salito del 13,7%, mentre il Nasdaq solo con gli ultimi recuperi è tornato sui livelli di un mese fa.

Secondo alcuni analisti è più probabile una fase di rialzi dopo le elezioni di metà mandato, come è successo in altri casi precedenti per la minore incertezza dopo il voto.

Sul fronte dei cambi, l'euro torna sopra la parità con il dollaro. Ora un euro vale 1,007 dollari. Nell'ultima settimana ha recuperato quasi il 2%. Vedremo però come cambierà questo quadro dopo giovedì, dopo il dato molto importante sull'inflazione negli Stati Uniti a Ottobre.

In Europa le borse erano partite in ribasso e hanno chiuso in rialzo. Per il Ftse Mib di Milano chiusura a +0,87%. Nel resto d'Europa è salita più di Milano Francoforte, 1,16%, mentre è stata più contenuta la salita dell'indice di Londra, +0,16%.

A Piazza Affari in evidenza Bper Banca, -7,27% dopo i conti trimestrali, che pure sono stati sopra le attese. I conti invece hanno premiato Cnh Industrial, oggi In testa al listino principale di borsa italiana, +5,73%.

Tra le materie prime il gas sale del 6%, a quota 116 euro al megawattora (future di dicembre). In calo il petrolio, Brent -0,67%, a quota 97,2 dollari al barile.