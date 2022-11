Wall Street in calo dopo il voto Usa. Facebook sale in seguito ai licenziamenti

I mercati guardano allo spoglio delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. E l'incertezza sull'esito penalizza Wall Street, che ha aperto in moderato ribasso: ora -0,60% per l'indice Dow Jones, -0,50% per l'indice S&P 500 e -0,80% per il Nasdaq dei titoli tecnologici. Alcuni analisti sottolineano come una vittoria dei Repubblicani, anche al Senato, potrebbe essere visto dal mercato come un ostacolo a eventuali rialzi delle tasse. In ogni caso la statistica dice che per Wall Street i mesi dopo le elezioni di Midterm sono in media caratterizzati da periodi di crescita per gli indici. Intanto in Europa sale l'indice Ftse Mib di Milano, +0,40%. Negativa invece Francoforte -0,30%, così come Parigi -0,14%, Londra poco sopra la parità. In calo i rendimenti dei titoli di Stato, nel giorno in cui la Commissione europea ha presentato la proposta di un nuovo Patto di Stabilità. Il rendimento del Btp decennale scende di 9 punti base (al 4,36%), stabile lo spread con il bund tedesco, a quota 213. Meta, casa madre di Facebook, dopo l'annuncio 11mila licenziamenti, pari al 13% del personale, viene premiata in borsa: +6% oggi. A Piazza Affari maggiori rialzi per Saipem +4,63%, e per Recordati, +4,55%. Maggiori ribassi per Nexi (-1,91%) e Bper Banca (-3%). Tra gli altri titoli, dopo i conti trimestrali +3,14% per Iveco Group, +1,32% per Banco Bpm, -0,77% per Banca Mediolanum.