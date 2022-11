Zelensky: "La cessione della nostra terra non è vera pace, i compromessi porteranno nuovo sangue"

"Qualsiasi concessione della nostra terra o della nostra sovranità non può essere definita pace. I compromessi porteranno nuovo sangue. Una vera pace duratura e onesta non può che essere il risultato del completo smantellamento dell'aggressione russa", non vede spiragli di pace il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Secondo il leader ucraino Mosca sta solo prendendo tempo. "La Russia sta cercando ora di raggiungere una breve tregua per recuperare le forze. Qualcuno la chiamerebbe la fine della guerra", ma "la sola fine della guerra non garantisce la pace". In un video diretto all'International Security Forum di Halifax spiega che "una simile pausa non farà che peggiorare la situazione". Ieri Zelensky, aveva chiesto nuove sanzioni occidentali contro la Russia in risposta al massiccio incremento degli attacchi missilistici verso l'Ucraina, e sollecitando la comunità internazionale a non interrompere la sua pressione su Mosca anche "per un solo giorno". Mosca che ha poi accusato Kiev di mobilitare ogni risorsa a sua disposizione "per diventare il più grande stato terrorista della storia".

All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e al vertice del G20, Kiev aveva già tracciato la strada per una proposta di pace articolata in 10 punti che, sottolinea il leader ucraino, "sono sfide che devono essere superate per il bene e la sicurezza dell'Ucraina, dell'Europa e del mondo", "unica via per la vera pace". Ora chiede ai partecipanti del Forum di sostenere e attuare tale proposta.

Ieri il suo consigliere, Mykhailo Podolyak, aveva affermato - in un post su Twitter - che la guerra potrebbe finire anche prima che l'Ucraina liberi tutti i territori con mezzi militari. "Qualsiasi teoria del complotto sulla resa ucraina o sui negoziati segreti dell'occidente con Putin non tiene conto di 'piccoli dettagli': gli ucraini. Simili accordi non possono essere attuati. L'Ucraina non si inginocchierà davanti ai russi. Non è una questione politica. È una questione che riguarda la nostra esistenza".