È morta Elena Gianini Belotti, la pedagoga che aprì gli occhi alle donne

È scomparsa a Roma all'età di 93 anni la scrittrice e pedagogista Elena Gianini Belotti, autrice del libro cult Dalla parte delle bambine in cui nel 1973 denunciò l'influenza dei condizionamenti sociali e culturali nella formazione del ruolo femminile. Lo annuncia all'Agi la nipote Barbara Belotti, spiegando che l'autrice si è spenta alla vigilia di Natale.



Quel suo libro è passato, come il testimone di una staffetta femminista, dalle mani delle madri a quelle delle figlie, di casa in casa, di libreria in libreria. Con "Dalla parte delle bambine" Elena Gianini Belotti ha aperto gli occhi, da pioniera, alle donne italiane. Venduto in centinaia di migliaia di copie, tradotto in tutto il mondo, ha aiutato generazioni di donne a prendere coscienza di come fossero state manipolate e orientate fin da piccolissime, anche attraverso le fiabe.



"Cappuccetto Rosso", scriveva, "è la storia di una bambina al limite dell'insufficienza mentale che viene mandata in giro da una madre irresponsabile per cupi boschi infestati da lupi, Biancaneve è anche lei una stolida ochetta che accetta la prima mela che le viene offerta, per quanto sia stata severamente ammonita di non fidarsi di nessuno".



E ce n'è anche per la Cenerentola del principe azzurro, responsabile di troppe illusioni femminili: "Cenerentola è il prototipo delle virtù domestiche, dell'umiltà, della pazienza, del servilismo, del sottosviluppo della coscienza", scriveva Gianini Belotti che nel suo saggio cult sezionava per prima gli schemi maschile-femminile, e l'educazione che ha condizionato i desideri e le aspettative delle bambine.



Nata a Roma da genitori bergamaschi, cresciuta nel quartiere di Pietralata, Gianini Belotti è stata anche scrittrice per l'infanzia con l'autobiografico 'Pimpi oselì', edito da Feltrinelli nel '95, in cui raccontò magistralmente la vita quotidiana dei bambini delle valli bergamasche e delle borgate romane durante il periodo fascista, vista con gli occhi di una bambina, ponendo l'accento sulla durezza della povertà e sulla separazione di genere. Nel 1992 è stata, con Dacia Maraini, una delle cofondatrici del gruppo di scrittrici "Controparola".