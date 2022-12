Due giornalisti italiani sotto "attacco intenzionale" russo a Kherson: "Scritta press era visibile"

"La macchina è ben segnalata - prosegue nel video - non c'era nessun altro, l'attacco ai nostri danni visto luogo e dinamica è stato intenzionale. Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Dnipro, lì dove si trova l'esercito russo. Sparare sulla stampa non ha scuse. Stiamo bene per fortuna, continueremo a verificare e riportare questo conflitto proprio in risposta a chi vuole farci tacere, a chi tenta di calunniare a chi prova ad oscurare il nostro impegno su campo. Nessuna resa".

Due giornalisti italiani hanno denunciato di essere stati oggetto di un "attacco intenzionale "da parte dei russi a Kherson, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Ne dà notizia uno di loro, Claudio Locatelli, sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato anche un video. "L'esplosione che vedete - scrive - ha danneggiato l'auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio". Locatelli, che viaggiava nella stessa vettura col collega Niccolò Celesti, è rimasto ferito sotto l'orecchio sinistro presumibilmente da schegge prodotte dall'esplosione che ha distrutto il finestrino alla sua sinistra.

"Sparare sulla stampa non ha scuse. Stiamo bene per fortuna", aggiunge Locatelli nel video postato su Facebook in cui si vede il momento dell'attacco e i vetri dell'auto in frantumi.

Nel video, evidentemente registrato dopo un primo attacco, si vede un colpo sparato molto vicino alla macchina con un finestrino già in frantumi e il giornalista Niccolò Celesti che manovra freneticamente per cercare di sfuggire in retromarcia ai colpi su un terreno molto accidentato.

Claudio Locatelli è un reporter bergamasco molto noto, soprattutto sui social, per aver documentato sul campo il conflitto in Siria contro l'Isis, partecipando anche attivamente agli scontri tra le fila dell'Ypg, tanto da esser diventato per gli utenti social “Il giornalista combattente”. Si è contraddistinto per il suo impegno anche nel cercare di documentare, fin dai suoi inizi, quest'ultima guerra in Ucraina, dove è rientrato solo da pochi giorni.