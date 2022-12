2022, l'anno del ritorno dell'inflazione

Mutui a tasso zero, costo del denaro nullo, prestiti facilitati. Scordiamoci tutto questo. Il 2022 è l'anno in cui è tornato l'incubo dell'inflazione. Una crescita dei prezzi su base annua dirompente, tanto da far tornare ritornare alla memoria le fiammate degli anni Settanta. Prima la pandemia ha bloccato i rifornimenti di materie prime e fatto crollare alcune economie trainanti, insinuato il virus dell'incertezza e della sfiducia. Poi ci si è messa una guerra che ha colpito le fonti energetiche. Se per produrre un bene mancano le materie prime e l'energia passa a costare il triplo dell'anno precedente i prezzi al consumo non possono che salire. Ecco spiegato l'arrivo, prepotente, dell'inflazione, come non si vedeva più da vent'anni.

Il colpo di grazia è stato proprio lo scoppio della guerra. Dopo un 2021 contrassegnato dal trascinarsi della pandemia, il 2022 doveva essere l’anno della ripresa. Ma a febbraio è cominciata la più grande crisi geopolitica e militare del Dopoguerra, con l'invasione del territorio ucraino da parte di Putin. La catena di rincari parte dalle fonti di energia, il gas in particolare, passa al caro-bollette per famiglie e imprese e finisce per riflettersi nelle strette di politica monetaria messe in campo dalle Banche centrali. Se a marzo la previsione del primo rialzo dei tassi d'interesse previsto per luglio era di 25 punti base, la corsa dell'inflazione ha spinto il consiglio direttivo della Bce ad adottare una stretta da 50 punti, la prima dopo undici anni. L'andamento dell'indice dei prezzi al consumo nella zona euro è passato da un aumento del 5,1% su base annua a gennaio fino a raggiungere il +8,6% a giugno, segnando una corsa del rialzo dei prezzi che ha spinto i falchi a raddoppiare l'aumento previsto di altri 25 punti. A settembre il rialzo dei tassi deciso a Francoforte è stato di 75 punti base, segno che l'inasprimento della stretta monetaria sarebbe andato incontro a un'ulteriore accelerazione, dopo che l'inflazione ha raggiunto il 9,1% su base annua nell'Eurozona ad agosto. Inoltre, la Bce ha pubblicato le proprie decisioni rilevando un “sostanziale rallentamento della crescita economica” nella zona euro dopo un rimbalzo nella prima metà dell'anno, “con una previsione di stagnazione dell'economia nel corso dell'anno e nel primo trimestre del 2023”. Christine Lagarde ha fatto intendere che la Bce nel 2023 adotterà ulteriori rialzi dei tassi, un'amara seppur realistica previsione che ha depresso ancor più i listini europei.

C'è però una nota positiva. Si chiama “price cap”. Frutto della battaglia politica durata mesi in seno alla Comunità europea il tetto al prezzo del gas ha segnato un punto a favore del controllo dell'inflazione. Adesso il prezzo è decisamente al di sotto dei 130 euro a Megawattora (MWh) stabiliti e si aggira sugli 80 euro circa, soglia piscologica fondamentale per far ripartire i mercati nel nuovo anno.