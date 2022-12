45° Dakar: al via la sfida piloti nel deserto dell'Arabia Saudita, per moto, auto, quad e camion

E' la Dakar 2023 che si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Quattordici tappe per sfidare il deserto saudita, da domani fino al 15 gennaio. Piloti di tutto il mondo, in motocicletta, auto, quad, camion, sfruttando motori e coraggio, si daranno battaglia in una delle competizioni motoristiche più avventurose di sempre, tra sabbia, dune, rocce in un percorso che, anche quest'anno, arriva a livelli elevati di difficoltà del tracciato e della navigazione.

In occasione dell'evento è stato allestito un grande villaggio con le officine meccaniche e le tende, per dormire nel deserto, a disposizione dei piloti che si preparano mentalmente e fisicamente per una gara lunghissima. Alcuni determinati a vincere, altri speranzosi di portare a termine una corsa giunta alla sua 45esima edizione e che, per la quarta volta, si svolge interamente in Arabia Saudita ma mantiene vive le emozioni nate tanti anni fa nel rally che inizialmente era Parigi-Dakar, trasferitosi per dieci anni in Sudamerica, e da tre anni di nuovo in Arabia Saudita. Cambiano i tracciati, le prove, ma il fascino dell'avventura rimane sempre lo stesso. Si parte dal campo base e dopo due settimane si arriva a Dammam; i piloti saranno messi alla prova non solo sulla distanza complessiva di 8.548 chilometri ma anche con prove speciali.