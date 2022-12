A Roma 24 cani salvati dalla guerra in Ucraina, protagonisti del "calendario dell'avvento digitale"

Gustav, 6 anni, e Skoda sono due cani che ha sofferto per l'orrore della guerra in Ucraina: bombardamenti, fame e sete. Entrambi erano nel canile di Borodjanka, dove erano in 500 ma ne sono sopravvissuti poco più della metà: il rifugio per animali, è stato abbandonato dai volontari che ci lavoravano, fuggiti a causa delle bombe.



lndc animal protection cane salvato da Ucraina

Gustav è stato portato al sicuro in Italia ed ora si trova a Roma "in cerca" di una famiglia, si tratta di "un cane di taglia media contenuta dal carattere dolcissimo, sia con le persone che con gli altri cani maschi e femmine, bravo in passeggiata" - lo descrive così in una nota stampa una nota azienda padovana che commercia cibo per animali), che ha lavorato assieme all'associazione internazionale Lndc Animal Protection, associazione senza fini di lucro che dal 1950 si occupa di tutelare la vita e i diritti degli animali soccorrendo, curando e accogliendo nei rifugi le vittime di abbandono e maltrattamento.

lndc Logo lndc animal protection

Le date:

Ogni giorno fino al 24 dicembre verrà presentata la storia di un cagnolino in attesa di adozione. Cos'è la "Lndc Animal Protection"

La Lndc è una associazione presente in 17 regioni e 50 province italiane, con oltre 2000 volontari attivi.



Telegram cane dal rifugio di Uzhgorod