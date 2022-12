A Roma blitz anarchici nella notte: cassonetti in fiamme e vetrate delle banche danneggiate

Roma brucia nella notte. Cassonetti dati alle fiamme e le banche del quartiere Tuscolano, tra via Macedonia e via Latina, con bancomat danneggiati e vetrate rotte.

Sono le scritte, però, a far credere agli inquirenti che gli autori possano essere anarchici: dalla A cerchiata alle scritte “Alfredo libero” e “No 41 bis”. Ipotesi ancora comunque da accertare.

Diverse le scritte in favore di Alfredo Cospito, il primo anarchico condannato al carcere duro e da circa due mesi in sciopero della fame. Sono in corso le indagini dei carabinieri.