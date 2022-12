Addio a Ruggero Deodato, regista del film cult Cannibal Holocaust

Congiuntamente alla carriera cinematografica ha lavorato tanto anche per la televisione, dirigendo alcune serie televisive, tra cui " I Ragazzi del Muretto " e, con Bud Spencer, " Noi siamo angeli " e l'interessante " Padre Speranza ". Nel 2016 ha presentato, in anteprima mondiale, al Lucca Film Festival il film ' Ballad in Blood '. Due anni dopo, nel 2018, ha rilasciato, sotto forma di storia illustrata (con i disegni di Miguel Angel Martín) il soggetto del sequel mai realizzato di Cannibal Holocaust.

Nato a Potenza il 7 maggio 1939, Deodato è stato comparsa, poi regista e sceneggiatore. Fu Roberto Rossellini a dargli la prima opportunità: con lui lavorò come aiuto regista per diversi film come "Il generale della Rovere" e "Viva l'Italia". Ha affiancato poi Sergio Corbucci (aiuto regista per "Gli onorevoli", del 1963, "Django", del 1966), Riccardo Freda e Antonio Margheriti , prima di debuttare dietro la macchina da presa nel 1964, proprio a fianco di Margheriti, con il peplum "Ursus il terrore dei Kirghisi".

All'inizio ebbe ragione, ma il film, tornato nei cinema con dei tagli, fu premiato dal pubblico internazionale con 200 milioni di dollari di incasso, definito "capolavoro" da Variety, "classico cult" da Hollywood Reporter, il "film più controverso mai realizzato" dal Guardian, "uno dei più grandi titoli di tutti i tempi" da Tarantino, proiettato alla Mostra d'Arte cinematografica di Venezia in una retrospettiva e citato da cineasti come Eli Roth e Nicolas Winding Refn.

"Cannibal Holocaust", uscito il 7 febbraio del 1980 nelle sale italiane, si guadagnò la fama di film maledetto e fu sequestrato perché "contrario al buon costume e alla morale". Le critiche furono spietate e la pellicola “bollata” come bassa macelleria. Tra le poche voci fuori dal coro ci fu quella di Sergio Leone, che lodò l'incredibile realismo della seconda parte, quella del "found footage", ma previde che il suo estremo realismo avrebbe causato a Deodato "guai in tutto il mondo".

La trama e la censura

Il film prende le mosse dalla scomparsa di un gruppo di quattro giovani reporter nella foresta amazzonica, dove si erano addentrati per un documentario sugli ultimi cannibali. A recarsi in Brasile sulle loro tracce è il professor Monroe, interpretato da Robert Kerman, che entra in contatto con le tribù incontrate dalla troupe svanita.

Prima gli Yacumo, che mostrano capanne bruciate e resti umani indicandole come il frutto di crimini lasciati da uomini bianchi passati prima di lui. Poi gli Yanomamo, il cui capo mostra a Monroe gli scheletri dei reporter e gli consegna la pellicola da loro girata dopo aver condiviso con lui un banchetto a base di carne umana.

Il contenuto del filmato è agghiacciante e il contrasto con le soavi musiche di Riz Ortolani lo rende ancora più insostenibile. I quattro giovani, in cerca di immagini sempre più sensazionalistiche, prima seviziano alcuni animali e poi si accaniscono sugli indigeni, violentandoli, ferendoli e bruciandoli vivi nei loro villaggi. Nelle ultime sequenze arriva la vendetta degli autoctoni, che assaltano i quattro e ne fanno scempio mentre Mark, il cameraman, ultimo a cadere, continua a girare fino alla fine, dopo aver immortalato l'orribile morte dei suoi compagni.

"Mi sto chiedendo chi siano i veri cannibali", è la celebre frase pronunciata da Monroe dopo essersi congedato dagli ammutoliti dirigenti dell'emittente, ai quali ha mostrato il filmato, per poi addentrarsi nella giungla d'asfalto newyorchese.

Per rendere il più credibile possibile la presunta autenticità della pellicola girata dai reporter, come in una sorta di “mockumentary” ante litteram, Deodato arrivò a strisciare i nastri sul terreno e scelse attori sconosciuti (tra cui un quasi esordiente Luca Barbareschi) ai quali poi impose di sparire dalla circolazione per un po'. L'operazione funzionò fin troppo bene. "Cannibal Holocaust" fu sequestrato in tutta Italia un mese dopo l'uscita e il regista fu costretto a presentarsi in aula con gli attori per dimostrare che fossero ancora vivi.

Non bastò a salvare lui, lo sceneggiatore Gianfranco Clerici, i produttori e il distributore da una condanna a quattro mesi di reclusione, con la condizionale, per aver dato vita a un'opera "contraria al buon costume e alla morale".

Il film sarebbe tornato nelle sale, in versione integrale, solo nel 1984, dopo il via libera della Cassazione e gli incassi furono pochi, il culto all'estero, però, crebbe progressivamente. In Giappone, "Cannibal Holocaust" è ricordato come il maggior successo al botteghino di sempre dopo "E.T.".

Oggi le rivalutazioni si sprecano. C'è chi lo considera antesignano di "Natural Born Killers" per la satira del compiacimento dei media nel mostrare la violenza e chi lo accosta a "Zombi" di Romero per la critica alla società dei consumi. Chi lo celebra per aver puntato il dito dall'interno sul fenomeno un po' grottesco dei "mondo movie", inaugurato dal celebre "Mondo Cane" di Gualtiero Jacopetti. E c'è chi ne sottolinea la maestria registica, la capacità di descrivere e raccontare la violenza come pochissimi altri film al mondo.