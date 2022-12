Addio alla scrittrice Nélida Piñon, prima donna a presiedere l'Accademia di lettere brasiliana

La scrittrice brasiliana Nélida Piñon, le cui opere sono state tradotte in più di 30 lingue, è morta a Lisbona all'età di 85 anni. Lo ha annunciato la sua casa editrice."E' una grande perdita per la letteratura brasiliana. E' stata probabilmente la più grande scrittrice brasiliana vivente", ha dichiarato il presidente dell'ABL Merval Pereira.

Nata a Rio de Janeiro nel 1937, nel 2005 aveva ricevuto il Premio Principe delle Asturie per la Letteratura, considerato l'equivalente spagnolo del Nobel, per tutta la sua opera. Nélida Piñon, il cui nome di battesimo è l'anagramma di quello del nonno, Daniel, ha pubblicato una ventina di libri, tra cui i romanzi “La casa della passione” (1972) e “La repubblica dei sogni” (1984), ispirati alla storia della sua famiglia emigrata in Brasile dalla Galizia, in Spagna.

Pioniera sotto diversi aspetti, la scrittrice brasiliana è diventata nel 1998 la prima donna medico honoris causa dell'Università di Santiago de Compostela.

Piñon è entrata a far parte dell'Accademia brasiliana di lettere, l'equivalente brasiliano dell'Accademia di Francia, nel 1989, e sette anni dopo è diventata la prima donna a presiederla dalla sua fondazione un secolo prima.

La sua salma sarà rimpatriata in Brasile e sarà sepolta nel mausoleo dell'Accademia Brasiliana di Lettere (ABL), in un cimitero di Rio de Janeiro.