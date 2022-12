Afghanistan, i talebani ordinano alle Ong di non far lavorare le donne

L’amministrazione talebana dell'Afghanistan ha ordinato a tutte le organizzazioni non governative (Ong) locali e straniere di impedire alle dipendenti di recarsi al lavoro. La decisione è riportata in una lettera del ministero dell'economia. La lettera, confermata dal portavoce del ministero dell'economia Abdulrahman Habib, ha affermato che alle dipendenti donne non sarà permesso di lavorare fino a nuovo avviso perché alcune non avevano aderito all'interpretazione dell'amministrazione del codice di abbigliamento islamico per le donne.

Non è però chiaro, dalla lettera, se l'ordine si applica alle agenzie delle Nazioni Unite, che hanno una grande presenza in Afghanistan o è circoscritto solo ad alcune organizzazioni. Nella lettera si legge, come riporta la Associated Press, che le agenzie che non si atterranno all'ordine vedranno revocata la la licenza di operare nel Paese.

L'amministrazione guidata dai talebani ha, negli ultimi giorni, ordinato la chiusura delle università alle donne, provocando una forte condanna globale e scatenando alcune proteste e pesanti critiche all'interno dell'Afghanistan. Alle proteste hanno partecipato anche gli uomini che sono usciti dalle aule a sostegno delle donne. Immediata la reazione dei talebani che hanno preso di mira i giovani e i video della repressione sono diventati virali.