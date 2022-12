Afghanistan, anche la IRC sospende le attività dopo il divieto di far lavorare le donne nelle ONG

Dopo Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE, anche una quarta ong, International Rescue Committee (IRC), ha annunciato la sospensione delle operazioni in Afghanistan a seguito della decisione dei talebani al potere di vietare alle donne di lavorare nelle organizzazioni non governative.

L'International Rescue Committee si è detto costernato dalla decisione dei talebani, aggiungendo che più di 3 mila componenti del suo staff in Afghanistan sono donne. “Se non ci è permesso di assumere donne, non siamo in grado di fornire assistenza a chi ne ha bisogno”, né raggiungere efficacemente i bambini, le donne e gli uomini in condizioni di bisogno di aiuto, ha dichiarato il gruppo in un comunicato in cui annuncia la sospensione del lavoro nel Paese.

Il divieto per le donne di lavorare nelle Ong è stato introdotto ieri, in una lettera del ministro dell'Economia Qari Din Mohammed Hanif, adducendo come motivazione che le donne non indossavano correttamente il velo. L'ordine prevede inoltre la revoca della licenza per tutte le organizzazioni che non lo rispettano.

Le quattro organizzazioni stavano fornendo servizi di assistenza sanitaria, istruzione, protezione dell'infanzia e nutrizione, in un contesto di crollo delle condizioni umanitarie. In una dichiarazione, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha avvertito che l'esclusione delle donne dalle scuole e dal lavoro nelle Ong in Afghanistan “può portare e porterà a conseguenze umanitarie catastrofiche nel breve e lungo termine”.

Questa settimana i talebani hanno anche vietato alle studentesse di frequentare le università del Paese.