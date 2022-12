Afghanistan: una quinta associazione non governativa sospende le attività

L'associazione britannica Christian Aid ha annunciato la sospensione delle sue attività in Afghanistan, diventando la quinta ong ad annunciare questo provvedimento a causa del divieto di impiego delle donne nel lavoro umanitario. "Christian Aid sta rapidamente cercando chiarimenti su questo annuncio ed esorta le autorità a revocare questo divieto", ha dichiarato in una nota Ray Hasan, direttore regionale di Christian Aid. Nel frattempo, "stiamo purtroppo interrompendo l'attività dei nostri programmi", ha aggiunto. "Escludere le donne dal lavoro umanitario ridurrà soltanto la nostra capacità di aiutare il numero crescente di persone bisognose e rischia di peggiorare la terribile crisi umanitaria che le donne e le ragazze affrontano", ha aggiunto. Inoltre, questa decisione sconvolgerà profondamente le famiglie che dipendono dal reddito degli operatori umanitari nel contesto della grave crisi economica in Afghanistan".

Il funzionario di Christian Aid ha sottolineato che “milioni di persone sono sull'orlo della fame” nel Paese, al punto che è stato riferito che le famiglie "sono così disperate che sono state costrette a vendere i propri figli per comprare cibo. Domenica, tre ONG - Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE International - hanno annunciato congiuntamente la sospensione delle loro attività, prima di essere raggiunte da una quarta, l'International Rescue Committee (IRC).Sabato il ministero dell'Economia afgano ha ordinato a tutte le organizzazioni non governative di interrompere il lavoro con le donne per non rischiare la sospensione della loro licenza di esercizio. Non è chiaro se la direttiva si applichi anche al personale femminile straniero delle ong. Il ministero ha affermato di aver preso la decisione dopo aver ricevuto "gravi lamentele" per il mancato rispetto dell'uso dell'hijab islamico imposto nel Paese. Secondo le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie, più della metà dei 38 milioni di abitanti del Paese ha bisogno di assistenza umanitaria durante il rigido inverno.