Al Jazeera denuncia Israele all'Aja per la morte della giornalista Shireen Abu Akleh

Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte Penale internazionale dell'Aja per la morte della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio scorso, a Jenin in Cisgiordania, durante un raid militare israeliano in un campo profughi a Jenin. La 51enne nata a Gerusalemme e cittadina statunitense, era una nota giornalista dell'emittente televisiva dal 1997, voce del popolo palestinese. La richiesta formale alla Corte Penale Internazionale presentata include un dossier su un'indagine completa di sei mesi di Al Jazeera che raccoglie tutte le prove disponibili dei testimoni oculari e le riprese video, oltre a nuovo materiale sull'uccisione di Abu Akleh.

La reazione di Israele Il premier uscente israeliano Yair Lapid ha immediatamente reagito alla notizia assicurando che "nessuno interrogherà o indagherà i soldati dell'esercito israeliano". E ha aggiunto: "Nessuno ci può fare la morale sul comportamento in guerra, tanto meno la rete tv Al Jazeera", commentando l'iniziativa del network del Qatar. Da parte sua, il ministro della Difesa Benny Gantz ha espresso rammarico per la morte della reporter americano-palestinese, volto noto dell'emittente qatarina, ma ha sostenuto che sia avvenuta in una situazione di combattimento "chiara". Ha quindi suggerito ad Al Jazeera di "controllare prima cosa succede ai giornalisti in Iran". Un'inchiesta delle forze armate israeliane, condotta nei mesi scorsi, aveva concluso che Abu Akleh è stata colpita molto probabilmente da un proiettile dei militari, ma non intenzionalmente. Secondo il rapporto, un soldato, mentre usava un cannocchiale telescopico durante lo scontro a fuoco, l'avrebbe identificata per sbaglio come un miliziano. L'uccisione della giornalista, poco prima della visita del presidente americano Joe Biden nella regione, aveva sollevato un'ondata di polemiche e creato profonde frizioni tra Israele e l'Autorità nazionale palestinese ma anche con la stessa Washington.

AP Photo/Peter Dejong Rodney Dixon, avvocato di Al Jazeera e Lina Abu Akleh , nipote della giornalista Shireen Abu Akleh, entrano nella Corte Penale Internazionale dell'Aia per la presentazione del fascicolo