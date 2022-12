A Natale, Alberto Angela vince con lo speciale “Stanotte a Milano”

A Natale in tv vince la cultura. Lo speciale "Stanotte a Milano'', il viaggio tra arte e storia nel capoluogo lombardo in versione notturna, a cura di Alberto Angela, è stato il protagonista della prima serata su Rai Uno, con 3 milioni e 420mila telespettatori pari al 23,8% di share, attestandosi come il programma più visto della sera di Natale.

Intervistato anche Zlatan Ibrahimovic, 41 anni, calciatore oramai radicato a Milano, che ha confermato, ancora una volta, il suo legame con lo stadio di San Siro, il Duomo e la città che calorosamente lo ha accolto: “Giocare a San Siro mi fa un grande effetto, qua per 8-9 anni ha fatto parte della mia carriera, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori e ho conosciuto la città, che per me è come una seconda casa”.