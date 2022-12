Il superyacht dell'oligarca ucraino Medvedchuk sarà venduto all'asta, il ricavato a Kiev

Un superyacht da 200 milioni di dollari di proprietà di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino amico di Vladimir Putin che è soggetto a sanzioni, sarà messo all'asta da Kiev dopo il sequestro in Croazia.

Un tribunale croato - afferma il governo di Kiev - ha stabilito che lo yacht Royal Romance di 92,5 metri di Medvedchuk dovrebbe essere trasferito all'Agenzia ucraina per il recupero e la gestione dei beni (Arma), per "preservare il valore economico vendendolo all'asta". Lo riferisce il Guardian. Sarebbe la prima volta che un bene di un oligarca sotto sanzioni viene ceduto alle autorità ucraine.

Il 68enne Medvedchuk, spesso definito il "principe oscuro" della politica ucraina (Putin è il padrino di sua figlia Daria), era stato arrestato in Ucraina ad aprile e consegnato alla Russia in uno scambio di prigionieri asettembre. Il suo yacht, il Royal Romance, era stato sequestrato in Croazia all'inizio dell'anno.

A settembre un altro superyacht sequestrato a un oligarca russo sottoposto a sanzioni, Dmitry Pumpyansky, era stato venduto all'asta a un acquirente non rivelato per 37,5 milioni di dollari, nella prima vendita di questo tipo dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. I proventi però non erano finiti nelle casse dell'amministrazione ucraina, ma erano andati alla banca d'affari statunitense JP Morgan, per rifarsi di un debito contratto dallo stesso oligarca Pumpyansky.