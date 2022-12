La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni domani alle 11.30

Domani, giovedi 29 dicembre, alle ore 11.30, dalla Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati (via Campo Marzio 78), si terrà la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Sarà possibile seguirla su rainews.it, così come dalla web tv ufficiale di Montecitorio e dai canali social della stessa Meloni. Più o meno in contemporanea, al Senato, avranno luogo le votazioni finali sul disegno di legge di Bilancio: la sua approvazione entro la fine del mese permetterebbe di evitare il rischio dell'esercizio provvisorio della spesa pubblica all'inizio dell'anno finanziario.