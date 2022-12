Allo stadio Lusail una festa di popolo: “È stata la ‘manita’ di Diego”

La vittoria dell’Argentina è qualcosa più di una vittoria di un Mondiale. Di una festa di tifosi di calcio. Il trionfo dell’albiceleste è storia di popolo. Lo tocchi con mano girando per lo stadio Lusail. Pieno in ogni ordine di posto: 88.966 spettatori. La stragrande maggioranza di argentini, o comunque tifosi di Messi e Scaloni. Sembrava giocasse in casa, come aveva previsto alla vigilia il ct della nazionale. E forse questo ha fatto la differenza. Soprattutto nell’altalena in campo, il pubblico è stato la spinta decisiva per arrivare fino in fondo e alzare la coppa del mondo: la “tercera”, dopo quella del 1978 e quella del 1986 di Diego Armando Maradona. In questo mondiale tante coincidenze erano concentrate. Un allineamento dei pianeti, che ha fatto pensare a molti: per l’Argentina o questo mondiale o dovrà attendere altri decenni. Qatar 2022 è l’ultimo Mondiale per Lionel Messi. Il primo senza Diego Armando Maradona. L’ultimo della “pulce”. Il primo del “D10S”. E i tifosi argentini contavano nel suo aiuto: “Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel" (“E possiamo vedere Diego nel cielo. Con Don Diego e con la Tota, incoraggiando Lionel”).

rainews Argentina Tifosi

Fernando è sicuro: “E’ stata la ‘manita’ di Diego”. “Abbiamo aspettato 36 anni: prima Diego, ora Messi – dice commosso Ignacio -. Soffrendo. Abbiamo sofferto. Ma questa vittoria è meritata. E ora abbiamo 2 Dei: Maradona e Messi”. A fine partita, Valeria è seduta per terra, all’ingresso degli spalti. In braccio ha Sol, la figlia di 1 anno e mezzo, che dorme. E poi ha il pancione: incinta di 6 mesi. “Si chiamerà Diego”. Come lui.

rainews Argentina Tifosi

Franco se ne sta da solo. Accucciato e poggiato a una transenna. Con la testa tra le gambe. Ha 32 anni. Piange: “Ho lasciato l’Argentina 3 anni fa. Avevo bisogno di guadagnare. E sono andato in Australia, lavoro in una fattoria. Ho speso tutti i miei soldi per venire qui: sono a Doha da 1 mese, ho visto tutte le partite. Ma ero sicuro che saremmo arrivati ad alzare la Coppa. Era il mio sogno. E ora che l’ho realizzato, spero di poter tornare presto in Argentina, per stare con la mia famiglia”.

rainews Argentina Tifosi

Anche Marc e Natalie vengono dall’Australia. In Qatar hanno portato anche i loro 4 figli. Le famiglie di origine però sono argentine: “Il sangue è argentino. Eravamo sicuri al 100% che sarebbe stato il Mondiale giusto. Lo sentivamo. Sapevamo che Messi avrebbe riportato la Coppa a casa. E così è stato. E stanotte lui ha reso felice una intera nazione”.