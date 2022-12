Roma, un arcobaleno circolare intorno alla Luna: lo straordinario effetto dell'alone di 22°

Un cerchio arcobaleno intorno alla Luna: è quello apparso ieri sera nel cielo dell’Eur, a Roma, dove è stata scattata questa foto (dalla giornalista Alice Andreoli). Il fenomeno atmosferico, chiamato alone di 22 gradi, rimanda ad un passato di tradizioni e credenze popolari con implicazioni meteorologiche. Pare, infatti, che anticamente si credesse che l’arcobaleno lunare anticipasse l’arrivo della neve (o, in generale, del maltempo, in effetti previsto dai bollettini meteo dei prossimi giorni).

Ma come si produce l’effetto? Esso viene provocato dalla presenza di un particolare tipo di nuvole – i cirri – costituite da milioni di cristalli di ghiaccio, orientati in ogni direzione e rifratti con un particolare angolo di inclinazione (22°). Grazie a questa rifrazione, infatti, la luce mostra tutti i colori in un arco attorno alla sorgente, un vero arcobaleno circolare.

Di solito, il fenomeno si produce intorno al Sole, mentre è assai più raro che lo stesso accada con la Luna. L’effetto ottico che suggerisce la presenza di corone intorno all’astro in questione è prodotto da minuscole goccioline d’acqua.

Al di là delle implicazioni meteo e della spiegazione atmosferica, l’immagine è di gran lunga poetica e suggestiva, e stimola la fantasia di chi l’osserva e se ne lascia colpire.