Amber Heard pagherà 1 milione di dollari a Depp: "Ho difeso la mia verità e sono stata distrutta"

L'attrice Amber Heard ha annunciato di aver raggiunto un accordo per porre fine all'appello della causa per diffamazione che la oppone negli Stati Uniti a Johnny Depp, accettando di pagare un milione di dollari al suo ex marito.

"Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo", ha scritto la star su Instagram, senza specificare i termini finanziari. L'attrice 36enne aveva inizialmente presentato ricorso contro la sentenza di giugno che la condannava a pagare 10 milioni di dollari alla star di Pirati dei Caraibi, che a sua volta doveva pagare 2 milioni all'ex moglie.