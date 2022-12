Anche l'Europa in calo dopo Usa e Asia

Apertura in calo per i principali listini europei, Milano cede lo 0,2, Londra la peggiore con un meno 0,62%, Parigi cede quasi mezzo punto e Francoforte lo 0,3%

Anche le borse europee risentono dunque della chiusura in territorio negativo di Wall Street, soprattutto del Dow Jones che ha ceduto mezzo punto percentuale. Negli Stati Uniti oggi si attendono i dati sull'occupazione di novembre che potrebbero essere utili alla banca centrale americana dopo quelli sulla manifattura, peggiori del previsto.

Una situazione, quella dei listini americani, che ha pesato molto sui mercati asiatici. Tokyo ha chiuso cedendo oltre un punto e mezzo. Negativi anche i mercati cinesi dove si attendono novità riguardo le restrizioni anticovid

L'euro continua a guadagnare sul dollaro. E si porta a uno e zero cinque

Dopo un'apertura in rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam ora il prezzo si sta stabilizzando a 138,9 euro megawattora, molto vicino alla chiusura di ieri a 139 mentre in Europa si discute di tetto al prezzo e le temperature invernali porteranno ad una riduzione degli stoccaggi.