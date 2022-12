I professori contro l'inerzia delle Istituzioni internazionali sugli abusi in Iran e Afghanistan

Sono più di 200 i professori di diverse università italiane (ma ci sono anche due docenti europei) che hanno sottoscritto una sorta di denuncia-appello che rimarca lo scarso attivismo da parte delle istituzioni e organizzazioni internazionali su violenze, crimini e abusi che stanno colpendo soprattutto le donne in Iran e Afghanistan.

La presa di posizione arriva due giorni dopo la notizia che nel paese guidato dai talebani le donne non potranno più frequentare le università e dopo oltre 3 mesi di repressione violenta in Iran contro una protesta che chiede più libertà e che è stata macchiata dal sangue di troppi manifestanti. Il testo dell'appello è stato pubblicato dalla rivista Micromega.

“La notizia diffusa dai telegiornali nazionali che da oggi in Afghanistan le donne non potranno più andare all’università è l’ennesima scandalosa violazione dei diritti fondamentali ai danni delle donne. Si aggiunge alla vergognosa e sanguinaria repressione che il regime dittatoriale iraniano sta attuando colpendo ancora una volta principalmente le donne, torturate e uccise senza alcuna pietà. Condanniamo duramente e senza appello quanto sta accadendo sia in Afghanistan sia in Iran, ma anche il silenzio quasi totale delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali e delle Istituzioni tutte che non intervengono in alcuna maniera affinché si ponga fine a questo scempio”.