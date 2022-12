Apre in calo Wall Street

Wall Street apre la seduta di inizio settimana in calo. Il Dow Jones cede lo 0,54% il Nasdaq lo 0,58% in una giornata cominciata bene solo in Asia dopo l'allentamento delle misure anticovid in Cina.

Riflettori puntati sul prezzo del petrolio nella prima giornata di embargo alla Russia e dopo che l'Opec ha deciso di mantenere invariata la sua produzione. Il prezzo del greggio è in rialzo, col Brent che sale a 88 $ al barile.

In Europa Francoforte e Parigi cedono circa mezzo punto percentuale, Milano sopra la parità dopo l'indice Pmi in rialzo oltre le attese a novembre, Londra +0,50%. Stabile il gas, 135 euro al mwh, spread a 187 punti base.