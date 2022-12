Argentina, vice presidente Cristina Kirchner condannata a sei anni per frode

La vicepresidente argentina Cristina Kirchner è stata condannata martedì a sei anni di carcere, anche se la sua immunità parlamentare la preserva, e all'ineleggibilità a vita, in un processo per frode e corruzione durante i suoi mandati presidenziali. All'età di 69 anni, è stata giudicata colpevole di "amministrazione fraudolenta" ai danni dello Stato, in questo processo relativo all'aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte politica di Santa Cruz (sud), durante i suoi due mandati da presidente. (2007- 2015).

Nei suoi confronti erano stati chiesti ad agosto dodici anni di carcere, oltre all'ineleggibilità. L'ex capo dello Stato (centrosinistra), che a sette anni dall'uscita dalla presidenza resta una figura centrale, quanto divisiva, della politica argentina, ha sempre negato ogni addebito. I suoi avvocati hanno chiesto il rilascio totale. La Kirkhner ha denunciato, dall'avvio del procedimento nel 2019, un processo "politico", condotto da giudici secondo lei strumentalizzati dall'opposizione di destra, in particolare dal campo "macristo", in riferimento al suo successore alla presidenza (2015-2019), il liberale Mauricio Macri.

Un collegio di tre giudici di Buenos Aires ha ritenuto la leader peronista colpevole di frode per progetti di lavori pubblici durante la sua presidenza, ma ha respinto l'accusa di gestione di un'organizzazione criminale, per la quale la condanna avrebbe potuto essere di 12 anni di carcere. È la prima volta che un vicepresidente argentino viene condannato per un crimine mentre è in carica. La sentenza non è definitiva fino a quando i ricorsi non saranno decisi e il processo potrebbe richiedere anni. Nel frattempo Kirchner rimarrà immune dall'arresto, finché potrà continuare a farsi eleggere. E, parlando dopo il verdetto, si è definita vittima di una "mafia giudiziaria". I suoi sostenitori hanno promesso di paralizzare il Paese con uno sciopero nazionale. Hanno intasato il centro di Buenos Aires e hanno marciato verso l'edificio del tribunale federale, suonando tamburi e gridando mentre premevano contro le barriere della polizia.