Arrestato l'infermiere che violentò una tirocinante all'Umberto I di Roma

La polizia ha arrestato un infermiere di 55 anni accusato di avere violentato, all'interno del policlinico Umberto I di Roma, una tirocinante di 20 anni.

Il fatto è avvenuto il 26 ottobre scorso. Nei confronti dell'uomo, finito ai domiciliari, la Procura contesta la violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

Dopo i fatti la ragazza è stata sottoposta a cure mediche con una prognosi di 10 giorni. È stata lei stessa quel giorno a raccontare a un collega l'accaduto tra le lacrime e infine lui ad avvisare gli agenti del II Distretto Salario Parioli giunti sul posto per raccogliere elementi e testimonianze.

Secondo le indagini, il 55enne avrebbe attirato la giovane tirocinante in una stanza vuota dell'Umberto I, durante il turno serale, facendole credere che si trattasse della sala degenza di un paziente con necessità di terapia farmacologica. Una volta dentro avrebbe chiuso la porta a chiave, bloccato e stuprato la donna che, terrorizzata da una possibile escalation di violenza, non ha opposto resistenza fino a quando è riuscita ad allontanarsi per raccontare i fatti al collega.

Il gip: “Potrebbe reiterare il reato”

Le condotte dell'uomo "fanno temere che simili episodi possano essere reiterati non solo nel luogo del lavoro, del quale come si è detto, l'indagato risulta aver approfittato violando i doveri della propria funzione sanitaria, ma anche al di fuori". Lo scrive il gip di Roma Marisa Mosetti nel motivare l'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari. Il quadro è definito, "grave e consistente" e il giudice evidenzia "l'elevatissima pericolosità della condotta: non solo per il livello estremamente grave di aggressione alla libertà della vittima, ma anche perché il luogo in cui la violenza è stata compiuta e le modalità della stessa, lette insieme alla condotta tenuta dall'indagato dopo il fatto, evidenziano la convinzione dell'uomo di potere rimanere indenne da qualunque conseguenza". A supportare le prove anche le dichiarazioni concordi dei vari testimoni ascoltati.

D'Amato: infermiere sospeso, se riconosciuto colpevole sarà licenziato

"L'infermiere accusato di avere violentato una giovane tirocinante, sottoposto a misura cautelare, è incompatibile con la sua funzione professionale. Attualmente è sospeso dal servizio" e "sarà licenziato nel momento in cui verrà ritenuto responsabile del grave episodio. L'azienda Policlinico Umberto I e il Sistema sanitario regionale si costituiranno parte civile nel procedimento penale". Lo annuncia in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.