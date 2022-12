Ascolto, vicinanza e senso di Carità verso il detenuto, indipendentemente dal reato commesso

Nella storia dell’umanità la Bibbia racconta che a finire in prigione sono stati anche molti che erano vicini a Dio: Giuseppe, Geremia, Daniele, Giovanni Battista, Pietro, Giovanni, Giacomo, Paolo, e persino lo stesso Gesù. Tutti quanti hanno sperimentato le sbarre della prigione, la sofferenza della separazione dai propri cari: oscurità, oppressione e solitudine. Nonostante il carcere sia luogo di grandi sofferenze, pagato il conto con la giustizia, una volta usciti non ci si sente più del tutto liberi. Il pregiudizio della società, infatti, incapace di perdonare fino in fondo, chiude le porte a ogni possibilità di cambiamento per chi si trova nella condizione di ex detenuto, una condizione pesante che conduce, ingiustamente, ad una condanna perpetua. Papa Francesco durante l’udienza del 2016 illustra le opere di Misericordia citando il Vangelo di Matteo: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare; avevo sete e mi avete dato da bere; ero nudo, profugo, malato, in carcere e mi avete assistiti”. E ricorda i fratelli in carcere: "Non possono esserci condanne senza finestre di speranza – aggiunge – che rappresentino una via d'uscita per una vita migliore”.

Secondo fonti del ministero della Giustizia, la popolazione carceraria nella casa circondariale di Regina Coeli accoglie 1019 reclusi, di cui 534 stranieri provenienti da realtà diverse, tutti sotto la protezione del mantello della Virgo Maria. L’Istituto penitenziario si trova nel cuore della Città Eterna, nel rione di Trastevere, a soli 1200 metri di distanza da San Pietro. I romani, per esorcizzare la drammatica situazione di sofferenza all’interno del penitenziario, ironicamente gli hanno dato l’appellativo di “artigianale Bottega” o il signorile “Hotel trasteverino”.

Via della Lungara è stata visitata da quattro pontefici: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, e Papa Francesco. La visita storica di Giovanni Paolo II durante l’anno Giubilare fece risuonare la parola “misericordia”, antica ma sempre nuova. Le cronache di Roma ci raccontano che il momento più toccante della visita fu dopo la messa in rotonda a cui avevano assistito trecento detenuti in cui il pontefice chiese pubblicamente al parlamento italiano “Un gesto di clemenza in nome di Gesù, anche lui carcerato”. Indipendentemente dalla fede, i temi della pena e della giustizia devono interessare la persona in quanto riguardanti la dignità dell’essere umano.

Gandhi diceva che “per avere il polso di una comunità è sufficiente dare uno sguardo là dove essa racchiude le sue miserie”. I detenuti soffrono la perdita di libertà, della dignità, ambienti difficili, vergogna, senso di colpa, depressione e ansia. Ma si aspettano anche delle buone notizie; di essere accettati, compresi e di avere l'opportunità di fare ammenda per ciò che hanno fatto. Per i cristiani che si sentano chiamati ad andare nelle carceri per visitare e assistere i detenuti sarebbe come dare un salto di qualità, un’unica opportunità pastorale, quello di incontrare il Gesù che passa, le ferite più profonde dell’umanità.

“Il carcere, in quanto luogo di pena nel duplice senso di punizione e di sofferenza, ha molto bisogno di attenzione e di umanità. È un luogo dove tutti, Polizia Penitenziaria, Cappellani, educatori e volontari, sono chiamati al difficile compito di curare le ferite di coloro che, per errori fatti, si trovano privati della loro libertà personale… Tuttavia, a causa della carenza di personale e del cronico sovraffollamento, il faticoso e delicato lavoro rischia di essere in parte vanificato”.

I volontari i cappellani, gli educatori e tutta la direzione del penitenziario è fondamentale all’interno delle carceri, che cercano ogni giorno di supportare la persona detenuta attraverso diverse attività di confronto, condivisione e di amicizia in attesa della “fine della pena”. La figura del Cappellano penitenziario, iscritta nel nostro sistema legislativo, ad esempio, svolge una missione impegnativa che non si riduce al mero buonismo cattolico. È una vera e propria istituzione e come tale va considerata poiché assicura la dimensione spirituale che è una prerogativa dell’essere umano. Papa Francesco: “Prendersi cura dei detenuti fa bene a tutti. Sai cosa penso io, quando entro in un carcere? Perché loro e non io?”



Abbiamo incontrato Vittorio Trani, Cappellano da 45 anni del carcere di Regina Coeli, autore del libro: “Come è in cielo, cosi sia in terra”