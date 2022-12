Assalto a Capitol Hill, ultima seduta della Commissione: "Trump inadatto a ogni incarico pubblico"

Cominciata l'ultima seduta della Commissione della Camera dei Rappresentanti Usa a proposito dell'indagine sull'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Già arrivano le prime bordate: “Trump ha dimostrato di essere inadatto per qualsiasi incarico pubblico” ha scandito Liz Cheney, vicepresidente della Commissione. “Ha infranto la fiducia” nel sistema elettorale, ha detto poco prima Bennie Thompson, il presidente del comitato: “Sapeva di aver perso le elezioni del 2020 ma scelse di rimanere in carica attraverso uno schema articolato per ribaltare i risultati. Non abbiamo mai avuto un presidente che ha scatenato un violento tentativo di bloccare il trasferimento del potere”.

Accuse pesantissime, quindi, e non circoscritte. Cheney ha infatti aggiunto: “Ogni presidente nella nostra storia ha difeso questo ordinato trasferimento dei poteri, tranne uno” ha proseguito Cheney. “Tra le cose più vergognose scoperte da questa Commissione - ha proseguito la vicepresidente - c'è il fatto che Trump restò seduto nella dining room fuori dell'Ufficio Ovale a guardare in tv la violenta sommossa a Capitol Hill. Per ore non fece una dichiarazione pubblica per ordinare ai suoi supporter di disperdersi e di lasciare il Capitol, nonostante le sollecitazioni dello staff della Casa Bianca e di decine di altre persone”.

Liz Cheney ha proseguito: “Durante quel periodo di tempo, agenti furono attaccati e seriamente feriti, il Capitol fu invaso, il conteggio dei voti fu bloccato e le vite di coloro che stavano in Parlamento furono messe a rischio”. La vicepresidente della Commissione ha definito il comportamento dell'ex Commander in Chief non solo “illegale ma anche un completo fallimento morale e una chiara inadempienza del dovere”.

La Commissione sta ora ricostruendo alcune fasi della vicenda con video dell'assalto e di testimoni. Il comitato parlamentare si pronuncerà, secondo un'ipotesi che appare sempre più probabile, per sollecitare il Dipartimento di giustizia ad aprire un procedimento penale contro l'ex presidente Donald Trump. La richiesta verte su tre capi di imputazione: ostruzione verso la procedura ufficiale del Congresso sulla conta dei voti, insurrezione e cospirazione a danno degli Stati Uniti.

“Spero che il Dipartimento di Giustizia capisca la grandezza dell'idea stessa di incriminare un ex presidente degli Stati Uniti. Penso che sarebbe terribilmente divisivo nel Paese in un momento in cui il popolo americano vuole vederci guarire” ha dichiarato l'ex vice presidente, Mike Pence, che in occasione di quei fatti dimostrò di essersi attenuto ad un comportamento diverso dal magnate newyorkese.

Nella seduta odierna, vengono votate le richieste di rinvio a giudizio, da inoltrare sempre al Dipartimento di giustizia, di alcuni dei partecipanti all'assalto. È attesa per dopodomani, mercoledì 21 dicembre, la pubblicazione del rapporto finale che sintetizza i risultati di un'investigazione durata oltre un anno, che ha analizzato milioni di documenti e sentito oltre mille testimoni.