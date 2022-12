Assegnato il porto di Livorno alla nave Sea Eye 4 con 63 migranti a bordo

Le autorità italiane hanno autorizzato lo sbarco di 63 migranti a bordo della nave Sea Eye 4 nel porto di Livorno. È quanto si apprende dall'Ansa che cita fonti qualificate.

Venerdì sera l'imbarcazione dell'omonima ong tedesca aveva soccorso i migranti nel Mediterraneo mentre si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà. Diversi tra loro, ha affermato la ong, riportano "ustioni da fuoriuscita di carburante, ferite meno recenti da esperienze probabilmente traumatiche" o "sono malati".

Un primo soccorso era stato fatto dalla nave Rise Above di Mission Lifeline, allertata da Alarm Phone, Sea-Eye 4 è intervenuta successivamente. I migranti erano in viaggio da almeno un giorno e mezzo. Tra loro vi sono 12 minori non accompagnati e cinque donne.