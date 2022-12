A Firenze il Golden Gala Pietro Mennea 2023

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata nel corso della riunione del Consiglio Federale: sarà Firenze a ospitare l'edizione 2023 del Golden Gala Pietro Mennea.

La tappa italiana della Diamond League, in programma venerdì 2 giugno 2023, si terrà allo stadio 'Luigi Ridolfi', impianto che ha già accolto con successo l'evento nel 2021.

A formalizzare la scelta è stato il presidente della FIDAL Stefano Mei: “Come sapete l'Olimpico di Roma non sarà disponibile per gli interventi di riqualificazione della pista in vista degli Europei del 2024 e la scelta di Firenze è il compimento di un percorso di dialogo con le istituzioni a tutti i livelli. È una sede di altissimo profilo già apprezzata nel 2021” - così il presidente che ha aggiunto – “Abbiamo valutato anche l'ipotesi di Napoli, ma la concomitanza con il campionato di calcio e l'impossibilità di svolgere gare di lanci l'ha resa impossibile per quest'anno”.