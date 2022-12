Djokovic: “Bello tornare in Australia ma non dimentico"

A pochi giorni dall'inizio del torneo Atp 250 di Adelaide, che anticipa l'Australian Open, Novak Djokovic è tornato a parlare di quanto accaduto l'anno scorso in Australia, quando fu protagonista di una disputa legale e poi venne espulso dal Paese in quanto non vaccinato contro il Covid: “Non posso dimenticare quello che è successo, è un qualcosa che rimarrà per sempre dentro di me, non avevo mai vissuto nulla del genere, ma è stata un'esperienza di vita preziosa che resterà sempre, ma so che bisogna andare avanti e sono pronto a dare il massimo e il meglio del mio tennis qui in Australia”.

A 35 anni, Djokovic è pronto a dare l'assalto al suo 22° slam in carriera. Durante le sue prime dichiarazioni il nove volte campione del torneo di Melbourne ha detto di non aver trovato ostilità da parte delle persone presenti: "Sono stato qui solo due giorni, ma dalle persone in hotel, all'aeroporto, alle persone al torneo e al club, tutti sono stati davvero gentili con me, quindi per ora è andato tutto bene - e sottolinea - "Mi sono sempre sentito benissimo in Australia, ho sempre giocato il mio miglior tennis, ho ricevuto molto supporto, quindi spero di poter avere un'altra fantastica estate".