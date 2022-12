Attacco informatico a nota banca italiana: denunciate 35 persone, furto di credenziali home banking

E' una frode milionaria - accertato per ora il furto di oltre 1 milione di euro - ai danni di una "nota banca italiana" ed ai suoi correntisti. Denunciate dalla polizia 35 persone in tutta Italia: una rete che effettuava cyber attacchi al sistema informatico dell'istituto, sottraendo le credenziali dell'home banking, riuscendo a far fare al sistema bonifici verso i sodali dell'organizzazione. E via chat gli indagati si dividevano le "percentuali" sui guadagni.