L'Australia 'perdona' il no-vax Djokovic, in campo ad Adelaide

Novak Djokovic è tornato in Australia, secondo quanto riferito da un portavoce di Tennis Australia, citato dalla Cnn, quasi un anno dopo l'eclatante divieto di rilascio del visto dal Paese per la sua posizione sulla vaccinazione Covid-19.



Il serbo, vincitore di 21 tornei del Grande Slam (di cui 9 Australian Open) aprirà la sua stagione tennistica 2023 la prossima settimana ad Adelaide, per l'Adelaide International 1. Questa decisione arriva più di un mese dopo che i funzionari australiani hanno dichiarato che il divieto di ingresso di Djokovic nel Paese per tre anni sarebbe stato annullato.



Il campione era stato espulso dall'Australia a gennaio, dopo che l'allora ministro dell'immigrazione Alex Hawke aveva ritenuto che rappresentava un rischio per la salute e l'ordine pubblico perché, in quanto sportivo famoso che in passato si era detto contrario all'obbligo di sottoporsi al vaccino Covid-19, poteva essere visto come un'"icona" per i no-vax.



La decisione del ministro di espellere l'ex numero 1 del mondo maschile ha comportato il divieto di reingresso per tre anni, ma lunedì, l'amministratore delegato di Tennis Australia, Craig Tiley, ha dichiarato: "Lo accoglieremo di nuovo in Australia".



Per quanto riguarda l'accoglienza che Djokovic dovrebbe ricevere dagli australiani, Tiley ha dichiarato: "Ho molta fiducia nel pubblico australiano. Penso che il nostro sia un pubblico sportivo molto istruito, in particolare quello che viene per il tennis. Amano il tennis. Amano vedere la grandezza. Amano vedere il grande atletismo, le grandi partite".



Rafael Nadal ha salutato l'atteso ritorno del rivale Novak Djokovic agli Australian Open come "un bene per il tennis", scacciando i rumors secondo cui questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione al Grande Slam che apre la stagione.



Il 36enne spagnolo, da poco diventato padre, inizierà la sua nuova stagione alla United Cup, un nuovo evento a squadre miste che inizierà domani, giovedì 29 dicembre, a Sydney, Brisbane e Perth. Si tratta di un torneo di preparazione in vista della difesa del titolo degli Australian Open il mese prossimo a Melbourne Park, dove quest'anno ha superato il russo Daniil Medvedev in un'epica serie di cinque set.



La vittoria è arrivata dopo che l'acerrimo rivale e nove volte vincitore degli Australian Open, Novak Djokovic, è stato trattenuto ed espulso prima del torneo dopo essersi rifiutato di vaccinarsi per la Covid-19. Da allora, l'Australia ha abolito l'obbligo per i visitatori di mostrare la prova della vaccinazione contro il Covid.



Il serbo è tornato nel Paese per la prima volta da quando è stato espulso. Nadal, che ha il record di 22 titoli maschili del Grande Slam contro i 21 di Djokovic, ha dichiarato di essere felice di rivedere il suo rivale superstar. "Novak è qui, un bene per il tennis e probabilmente anche per i tifosi", ha detto il numero due del mondo a Sydney. "Vediamo, no? I migliori giocatori in campo vincono sempre".