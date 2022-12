Balcani senza pace: tra Serbia e Kosovo minacce e proteste

La premier serba Ana Brnabicha replicato con durezza alle dichiarazioni della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, che ha definito inaccettabile l'ipotesi di un invio di forze di sicurezza serbe in Kosovo. "Nel comunicato finale adottato al termine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 il 14 maggio 2022 si dice che per la soluzione di tutti i problemi e delle varie crisi nel mondo(Libia, Siria, Yemen, Somalia, ecc) è necessario applicare strettamente le relative risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'Onu", ha detto Brnabic, come riferito dalla tv pubblic aserba Rts. Per questo, ha osservato, è sorprendente che ora il ministero degli Esteri tedesco dica esplicitamente che la risoluzione 1244 - che prevede che la Serbia ha il diritto di chiedere il ritorno in Kosovo di un determinato contingente delle sue forze di sicurezza - vada ignorata come 'inaccettabile'. "In fatto di diritto internazionale, sulla base di quali criteri decidete quali risoluzioni Onu vanno rispettate e quali invece no? Nel caso della Libia, ad esempio, la risoluzione 2571 va rispettata, mentre nel caso della Serbia la risoluzione 1244 si può ignorare. Ciò è uno stupefacente livello di assurdo", ha affermato la premier serba

Ieri sera vari spari si sono uditi nel nord del Kossovo, nel darne notizia, la tv pubblica serba Rts ha precisato che le nuove detonazioni si sono registrate nei pressi della località di Rudare, villagio a pochi kilometri da Mitrovica, capoluogo del Kosovo del Nord area in cui, in una situazione di alta tensione interetnica, prosegue la protesta della locale popolazione serba, con barricate e blocchi stradali, decisa dopo l'arresto di un ex agente serbo della polizia kosovara. Nelle zone più sensibili sono presenti pattuglie della Forza Nato (Kfor) e della missione civile europea (Eulex). Le scuole che operano nel sistema di istruzione serbo resteranno chiuse a partire da oggi 12 dicembre. La presidente del Kosovo Vjosa Osmani, alla luce della forte tensione che permane nel Paese, dopo consultazioni con le forze politiche aveva annunciato il rinvio al 23 aprile delle elezioni locali comuni del nord a maggioranza serba. Appelli alla rimozione delle barricate e dei blocchi stradali sono giunti da Ue, Nato e Usa.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio per la sicurezza nazionale. Nel darne notizia, la presidenza a Belgrado non ha precisato i temi al centro della riunione, che con tutta probabilità sarà dedicata agli ultimi preoccupanti sviluppi della situazione in Kosovo.