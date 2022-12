Arrestato alle Bahamas Sam Bankman-Fried, l'ex ad di Ftx

Sam Bankman-Fried, l'ex amministratore delegato di Ftx, è stato arrestato dopo che gli Stati Uniti hanno notificato al governo delle Bahamas di aver presentato accuse penali contro il 30enne. La sua estradizione negli Stati Uniti è attesa nelle prossime ore.

Bankman-Fried, considerato fino a poche settimane fa il 'guru della criptovaluta', aveva creato nel 2019 una piattaforma per le transazioni digitali diventata tra le più importanti al mondo, ma rivelazioni di un sito finanziario, CoinDesk, hanno messo a nudo un buco di bilancio e conti scoperti.

Si parlava di un buco di almeno otto miliardi di dollari, frutto di una serie di investimenti fallimentari che il giovane imprenditore aveva portato avanti, investendo all'insaputa degli utenti i loro soldi. La notizia, confermata poi dallo stesso Bankman-Fried con una frase disarmante, "mi dispiace, ho fatto un grosso errore", ha scatenato il panico tra milioni di clienti, al punto da paragonare la bancarotta di Ftx a quella della banca Lehman Brothers del 2008, che travolse Wall Street e gettò sul lastrico milioni di risparmiatori.

Per tenere a bada i creditori, il 'guru' ha avviato la procedura di bancarotta, una formula che congela le pratiche per la restituzione dei soldi in attesa di un'indagine completa sui conti della compagnia.

Oggi Bankman-Fried era atteso dalla commissione della Camera per testimoniare riguardo il collasso finanziario della sua piattaforma. Il Congresso si aspetta di capire come sia stato possibile arrivare al collasso e quali conseguenze potrebbero esserci per gli utenti.

Ftx ha nominato l'esperto di ristrutturazione John Ray come CEO dopo le dimissioni di Bankman-Fried l'11 novembre, poco prima di presentare la domanda di fallimento. Ray ha supervisionato la liquidazione di Enron, il gigante del trading energetico che è crollato in uno scandalo e in una bancarotta nel 2001.