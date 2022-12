Barca affonda a Lampedusa, dispersi due bambini di sei mesi e sei anni

Una nuova tragedia si è consumata a largo di Lampedusa dove in un naufragio sono morti due bambini di sei mesi e sei anni.

I piccoli risultano dispersi, strappati ai loro genitori che si trovavano con loro, assieme ad altri 30 migranti, su un barchino lungo più di cinque metri.

La motovedetta della Guardia Costiera è riuscita a salvarne in totale 32, tra cui tre donne, ma si teme il peggio per i piccoli e per gli altri due uomini che mancano all'appello.

Due giorni fa si sono perse nel mare le tracce di tre migranti, sempre a largo dell'isola siciliana, che si trovavano su un barcone assieme ad altre 40 persone.