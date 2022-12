Tre barchini arrivati a Lampedusa, uno è affondato poco prima dei soccorsi: tutti salvi

Questa mattina si è rischiata l'ennesima strage al largo di Lampedusa. Sono 109 i migranti che, con 3 diversi barchini sono arrivati durante la notte. Tutti salvi e trasferiti all'hotspot dove, al momento, ci sono 1.304 ospiti a fronte di una capienza per poco meno di 400 persone.

Complici le condizioni meteo favorevoli, infatti, sulla più grande delle Pelagie, negli ultimi giorni sono ripresi gli approdi con la 'staffetta' delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza dal molo Favaloro.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 110 migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea Veronese che arriverà in serata a Porto Empedocle.

Sul primo barchino soccorso, che era alla deriva, c'erano 30 persone, 12 donne e un minore, che hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Costa d'Avorio, Camerun e Mali.

Sul secondo natante, anch'esso alla deriva, erano in 33, tra cui 4 donne.

Infine il natante con 46 migranti, originari di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Sierra Leone, è colato a picco poco prima dell'arrivo dei soccorsi da parte della Guardia costiera Cp271. Tutte le persone a bordo, fra cui 11 donne e 3 minori, partite da Sfax ieri mattina, sono state tratte in salvo.

Una giovane donna che stava viaggiando insieme ai 46 naufraghi della barca affondata, è stata condotta al Poliambulatorio dell'Isola. Era in stato di ipotermia, ma adesso i medici si stanno prendendo cura di lei e le sue condizioni di salute sono in miglioramento. La donna, come molti dei naufraghi, ha riportato anche delle ustioni da carburante. Al poliambulatorio dell'Isola nelle ultime ore il personale ha lavorato senza sosta, sono stati 16 gli sbarchi che si sono susseguiti a poche ore di distanza