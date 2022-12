Basket, serie A: la Virtus perde l'imbattibilità e si fa agganciare da Milano

Serie A di Basket, la Virtus Bologna perde l'imbattibilità alla decima giornata contro Scafati e si fa agganciare in vetta alla classifica dall'Armani Milano. Finisce 77-84 nel palazzetto di Bologna la sfida Virtus-Scafati, con la squadra di casa ancora in difficoltà dopo il 117 a 71 contro l'Olympiacos di venerdì in Eurolega.

Il Bologna sconta soprattutto le assenze degli infortunati Ojeleye, Pajola e Cordinier e va sotto di 0-20 nel parziale del secondo quarto. Dopo essere rimasta a lungo in svantaggio prova a recuperare nel finale con 17 punti segnati da Nico negli ultimi 11 minuti, che non valgono però la rimonta.

L'allenatore della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, alla fine della partita è costretto ad ammettere: "È il primo momento veramente difficile della stagione. Io ne ho affrontati a centinaia, i giocatori con più capacità di leadership faranno un passo avanti, gli altri con umiltà li seguiranno. Probabilmente non abbiamo ancora recuperato mentalmente dal colpo di venerdì in Eurolega".

Sul campo di Milano invece l'Armani batte 81-63 l'Unahotels Reggio Emilia, rimediando alla sconfitta in Eurolega per 90-77 contro il Panathīnaïkos. Soddisfatto l'allenatore, Ettore Messina, che sottolinea: "Abbiamo ottenuto quello che volevamo, vincere senza troppi patemi e distribuire minuti tra i giocatori, sapendo che avremmo avuto tanti assenti. Melli e Hines recuperano per l'Eurolega".

A Pesaro il Carpegna batte 101-93 l'Openjobmetis Varese e lo raggiunge in zona playoff. Il Tezenis Verona supera fuoricasa il Treviso 77-79, Trieste-Brindisi termina 66 a 83. Risultato positivo anche per l'Umana Reyer Venezia, 82-79 contro Germani Brescia. Il GeVi Napoli basket la spunta su Dolomiti Energia Trentino 69-58, il Bertram Yachts Derthona si fa espugnare il campo dal Banco di Sardegna Sassari 79-82.