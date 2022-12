Bce, Lagarde: “I tassi devono salire, l'inflazione è troppo elevata”

"Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento e, sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle prospettive di inflazione, prevede ulteriori incrementi". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte. "In particolare, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse debbano ancora aumentare in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine", ha aggiunto Lagarde.