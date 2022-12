Beccaria, presi gli ultimi due evasi del giorno di Natale

Sono stati rintracciati e presi anche gli ultimi due dei sette evasi dal carcere minorile di Milano 'Cesare Beccaria". Lo comunica in una nota il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria. Il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, ha localizzando e messo fine alle ‘vacanze di Natale’ anche degli ultimi due evasi dal Beccaria che mancavano all'appello.

"Ma non è tutto bene quel che finisce bene" commenta il sindacato. "Ora che tutte e sette i fuggiaschi sono rientrati in carcere, auspichiamo che non cali il sipario sull'attenzione della politica rispetto ai problemi dei penitenziari, che restano intatti".

I due evasi dal carcere minorile di Milano che sono stati arrestati oggi, ultimi di sette che erano scappati il giorno di Natale, si trovavano insieme, nell'appartamento di un conoscente, un pregiudicato, a Triuggio (Monza e Brianza). L'uomo, da quanto si è appreso da fonti investigative, è un pregiudicato per reati contro il patrimonio che è stato a lungo in carcere in Lombardia, e ora è stato denunciato per favoreggiamento personale.

Gli agenti del Nucleo investigativo della Penitenziaria di Milano erano sulle loro tracce da ore, e immaginavano di trovarli in quel luogo, anche grazie alla collaborazione con il carcere da cui erano evasi, il Beccaria: dopo un lungo appostamento, iniziato la scorsa notte, i due si sono affacciati alla finestra e una volta avuta la certezza della loro presenza, in mattinata, è scattato il blitz.

Il minorenne e il maggiorenne non hanno opposto resistenza e non erano armati. "Non sono criminali strutturati pronti a una latitanza - ha detto il Procuratore per i Minorenni, Ciro Cascone - avrebbero fatto meglio a costituirsi, mi aspettavo un segnale diverso". Cascone ha spiegato che il minorenne rientrerà al Beccaria, mentre il maggiorenne, insieme ad altri due, finirà in un carcere "per adulti".