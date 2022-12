Biden accoglie oggi Macron alla Casa Bianca, il tweet del presidente Usa a cena: benvenuti amici

"Stiamo dando il benvenuto ad alcuni amici venuti in città: è la didascalia della foto che vede Joe Biden a tavola assieme al presidente francese Emmanuel Macron e alle consorti, la premiere dame Brigitte e la first lady Jill, twittata dal presidente statunitense. Le due coppie presidenziali sono immortalate al termine della cena 'informale' nel lussuoso ristorante italiano Fiola Mare a Georgetown, elegante quartiere di Washington. I due presidenti - da un lato del tavolo - sono intenti a consumare il dessert, mentre le signore - dall'altro - sorridono. Macron è da ieri in città per la sua prima visita di stato sotto la presidenza Biden.

Biden accoglie oggi il collega francese Macron alla Casa Bianca cercando di rilanciare e approfondire la tradizionale alleanza degli Stati Uniti con Parigi. Ma anche provare a disinnescare le tensioni sui suoi progetti di ripresa industriale, ritenuti "aggressivi" da Parigi. L'alleanza con gli Stati Uniti "è più forte di qualsiasi cosa", ma l'Europa non deve diventare una "variabile di aggiustamento" in un momento in cui Biden impegna tutte le forze della prima potenza mondiale, rivaleggiando con la Cina, ha detto il presidente francese.

Colpi di cannone e inni al suo arrivo, incontro nello Studio Ovale, conferenza stampa congiunta e cena di gala: Emmanuel Macron avrà diritto a tutto lo sfarzo associato a una visita di Stato, scrive Afp. È il primo a cui il presidente americano ha riservato un simile trattamento dal suo insediamento nel gennaio 2021, aggiunge l'agenzia francese.



Astice del Maine al burro, manzo con marmellata di scalogno e un trio di formaggi americani: questi i piatti serviti secondo Associated Press alla cena rosso-bianco-blu cena. Tutto, dal menu all'intrattenimento, all'allestimento della tavola sono stati progettati dalla Casa Bianca e dalla first lady Jill Biden per evidenziare i legami che uniscono l'America e il suo "più antico alleato", formula usata a Washington per designare la Francia.Il presidente americano, dopo le convulsioni della presidenza di Donald Trump, vuole rinsaldare i legami.

Tutto questo nonostante non fosse iniziato molto bene il rapporto con la controparte francese. Nel settembre 2021, gli Stati Uniti avevano annunciato una nuova spettacolare triplice alleanza militare con la Gran Bretagna e l'Australia, detta AUKUS, facendo saltare alla Francia un enorme contratto sottomarino con Canberra. Biden, senza tornare minimamente nel merito della decisione, aveva riconosciuto la "goffaggine". Da allora ha fatto di tutto per placare Macron, scrive Afp, un processo che secondo gli analisti culmina in questo solenne benvenuto a Washington.



Ma al di là di queste discussioni, i due leader vorranno certamente mostrare il loro accordo sulla risposta da dare all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E sarà interessante ascoltarli sulla Cina: Washington vorrebbe che gli europei condividessero maggiormente la sua preoccupazione per l'ascesa al potere di Pechino, ma la Francia è desiderosa di tracciare il proprio percorso diplomatico. Elemento che potrebbe comunque facilitare il dialogo è il fluente francese del segretario di Stato Antony Blinken, che è in parte cresciuto e ha studiato a Parigi. Qualcosa più di un dettaglio che non viene ricordato da Afp, ma che potrebbe contribuire a una comprensione più fluida tra le parti.

Macron ha avvertito che il programma di investimenti e sussidi degli Stati Uniti per aiutare le sue aziende rischia di "frammentare l'Occidente". In un discorso alla comunità francese presso l'ambasciata francese a Washington, Macron ha affermato di aver "detto con grande franchezza, con amicizia (ai funzionari eletti americani) che quello che è successo negli ultimi mesi è una sfida per noi: le scelte fatte, di cui condivido gli obiettivi, in particolare l'Ira (Inflation Reduction Act, un programma di riforme e investimenti ambientali e sociali per le aziende americane) sono scelte che frammenteranno l'Occidente".

