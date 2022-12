Biden e il Principe William discutono degli obiettivi comuni sul clima: Possiamo cambiare il futuro

Combattere i cambiamenti climatici e sostenere soluzioni innovative per rigenerare il pianeta. E' uno dei temi affrontati dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il principe di Galles, William. Nel breve incontro che hanno avuto a Boston, presso la John F. Kennedy Presidential Library and Museum, la biblioteca presidenziale dedicata al presidente John F. Kennedy, i due hanno affrontato anche le questioni di salute mentale e di lotta contro il cancro. Non ultimo hanno ricordato la figura della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso settembre.

Alla Presidential Library and Museum era in corso una raccolta di fondi del Partito democratico, in vista del ballottaggio di martedì prossimo in Georgia, dove il iberal Raphael Warnock ha un lieve vantaggio sul repubblicano Herschel Walker.

Il principe e la principessa nella città del Massachusetts hanno presenziato all'Earthshot Prize Awards, iniziativa fondata da William con l'obiettivo di contrastare proprio il cambiamento climatico. La principessa di Galles è arrivata al gala con un abito a spalle scoperte verde di Solace London noleggiato sulla piattaforma inglese Hurr, costato 100 sterline. A completare il vestito la collana di diamanti e smeraldi che apparteneva a Lady Diana e scarpe color argento. Smoking verde di velluto per il consorte che durante la premiazione ha ribadito: “Possiamo cambiare il futuro”.

“Sono un ottimista, un ostinato ottimista” sul futuro del pianeta - ha scritto il Principe in un commento sull'Huffington Post - Risanare il nostro pianeta non sarà facile, ma è innegabile la necessità di agire per proteggere il mondo naturale”.