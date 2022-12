Biden, First Lady e famiglia volano alle isole Vergini per Capodanno

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno lasciato il freddo di Washington per dirigersi verso le calde Isole Vergini americane, dove festeggeranno l'arrivo del nuovo anno con il resto della famiglia. Biden e la moglie hanno lasciato la Casa Bianca dopo le 18:30 ora locale (23:30 GMT) e sono saliti a bordo dell'elicottero presidenziale "Marine One", per andare alla base militare di Andrews nello Stato del Maryland, alla periferia di Washington. Da lì, direttamente a St. Croix, il più grande territorio delle Isole Vergini Americane nei Caraibi.



Con Biden e la first lady viaggiavano anche quattro membri del gabinetto del presidente, tra cui Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, e Annie Tomasini, direttrice degli Affari dello Studio Ovale. Secondo la Casa Bianca, i Biden hanno in programma di festeggiare la notte di San Silvestro e il Capodanno con il resto della famiglia nelle Isole Vergini e torneranno alla Casa Bianca il 2 gennaio. La famiglia Biden si è recata alle Isole Vergini per le vacanze quasi ogni anno dal 2008, compreso il periodo in cui l'attuale presidente era vicepresidente sotto Barack Obama (2009-2017).



Biden ha lasciato Washington lasciandosi alle spalle la devastante bufera di neve che ha colpito gli Stati Uniti settentrionali, per una vacanza ai Caraibi, dove dovrebbe anche riflettere su una risoluzione a lungo attesa per il 2023: se candidarsi alla presidenza nel 2024. L'inquilino della Casa Bianca è stato oggetto di critiche feroci sulla rete conservatrice Fox News, con commentatori che lo hanno accusato di "prepararsi a divertirsi" mentre gli americani affrontavano una tempesta di neve che ha già ucciso almeno 50 persone.



Gli ultimi mesi - scrive Agi/Afp - potrebbero aver rafforzato la determinazione dell'ottantenne a rimanere alla Casa Bianca per altri quattro anni. La prima metà del suo mandato ha visto il picco e la ripresa della pandemia di Covid-19, l'umiliante uscita dalla guerra in Afghanistan, l'inflazione ai massimi da 40 anni e le conseguenze del tentativo del suo predecessore repubblicano Donald Trump di stravolgere il sistema democratico statunitense. Nel 2022, il suo partito ha limitato i danni e ha persino guadagnato seggi nelle elezioni di medio termine, prima dell'adozione, a dicembre, di una legge che protegge i matrimoni gay. Per quanto riguarda i prezzi della benzina alla pompa, dopo un'impennata spettacolare, sono quasi tornati alla normalità.



E sulla scena internazionale, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha portato alla formazione di un'alleanza guidata dagli Stati Uniti che continua a resistere dopo più di dieci mesi. Infine, nella sua rivalità con Pechino, Washington ha rinnovato il suo impegno nei confronti degli alleati asiatici. Allo stesso tempo, i repubblicani al Congresso si trovano di fronte a un certo scompiglio mentre si preparano a riprendere il controllo della Camera dei Rappresentanti a gennaio e Donald Trump, ancora la figura dominante del partito, deve affrontare molteplici minacce legali.