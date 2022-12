Bielorussia: Maria Kolesnikova, donna simbolo delle proteste anti-Lukascenko, operata d’urgenza

Uno dei leader dell'opposizione bielorussa, Maria Kolesnikova, è stata trasferita dalla colonia penale all'ospedale, dove, dopo un periodo di tempo trascorso nel reparto di terapia intensiva, sarebbe stata operata. La donna sta scontando la pena a 11 anni di reclusione per attività sovversiva in seguito ai disordini anti-Lukascenko del 2020. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram di Viktor Babariko, uno dei leader d’opposizione e sfidante di Lukascenko alle presidenziali 2020.

Secondo Babariko, Kolesnikova sarebbe ricoverata nell'ospedale di emergenza di Gomel dal 28 novembre. Un'ambulanza l'ha portata al reparto chirurgico da dove è stata poi trasferita in terapia intensiva ed infine operata per una "patologia chirurgica". “Ora è in condizioni stabili e gravi con lievi miglioramenti.

In precedenza si era saputo che nella colonia penale dove sta scontando la pena, Kolesnikova era stata rinchiusa in una cella di punizione, e non era chiaro da quanto tempo.

Nel settembre 2021 un tribunale bielorusso ha condannato la donna a 11 anni di carcere per attività sovversiva, e prima che fosse arrestata nel settembre 2020, le autorità hanno cercato di portarla fuori dalla Bielorussia con la forza, verso il territorio ucraino. Ma Kolesnikova ha strappato il suo passaporto al confine e le guardie di frontiera ucraine sono state obbligate a rimpatriarla dal valico del confine in Bielorussia.